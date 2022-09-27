Родионов Прок. Арт. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Прок. Арт.

Родионов Прок. Арт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Родионов Прок. Арт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, г. Гр.-Стрелецкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.