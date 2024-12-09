Лопалов Зах. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопалов Зах. Вас.

Лопалов Зах. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лопалов Зах. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Яблоновск., с. Сергеев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.