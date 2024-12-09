Роганов Егор Фидор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоганов Егор Фидор.

Роганов Егор Фидор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Роганов Егор Фидор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Ферапонт., д. Оденьево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.