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Гуров Спир. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гуров Спир. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, г.Новогеоргиевск

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