Дубин Тимофей Фаддеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубин Тимофей Фаддеев.

Дубин Тимофей Фаддеев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дубин Тимофей Фаддеев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Дуниловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.