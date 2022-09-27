Смотров Семен Яковл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмотров Семен Яковл.

Смотров Семен Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смотров Семен Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Щученской с. Ирты.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.