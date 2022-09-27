Карпов Григ. Антон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпов Григ. Антон.

Карпов Григ. Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карпов Григ. Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Битковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.