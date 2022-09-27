Михайлов Зах. Оедот. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Зах. Оедот.

Михайлов Зах. Оедот.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Михайлов Зах. Оедот.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Бийский уезд, Слободы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.