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Омельченко Игнат Мартынов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Омельченко Игнат Мартынов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Устиновская в. и дер.

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