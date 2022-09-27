Гельман Лейба Минаш. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГельман Лейба Минаш.

Гельман Лейба Минаш.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гельман Лейба Минаш.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Беницкая в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.