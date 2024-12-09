Ермилов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмилов Иван

Ермилов Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ермилов Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Казанский уезд, Столбищен. с. Ковали

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.