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Понта Георгий Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Понта Георгий Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Кишинёвский уезд, Васильевской вол.

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