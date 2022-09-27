Сизиков Георг. Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизиков Георг. Игн.

Сизиков Георг. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сизиков Георг. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Армазонской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.