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Филиппов Ив. Кузьм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филиппов Ив. Кузьм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд, х. Трушино

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