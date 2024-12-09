Русин Григорий Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусин Григорий Серг.

Русин Григорий Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Русин Григорий Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Компанеевская д.Георгиевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.