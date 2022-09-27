Филоненко Тимоф. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилоненко Тимоф. Фед.

Филоненко Тимоф. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филоненко Тимоф. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Сосницкий уезд, с. Лородище

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.