Трофименко Ив. Аввак. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофименко Ив. Аввак.

Трофименко Ив. Аввак.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трофименко Ив. Аввак.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Роганской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.