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Бондырев Ив. Фомич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бондырев Ив. Фомич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Белгорайский уезд, гм. Майд.-Сопот., д. Рзекр.

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