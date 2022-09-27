Авдеев Ив. Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеев Ив. Макс.

Авдеев Ив. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Авдеев Ив. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Боровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.