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Пилипец Афанасий Пантелеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пилипец Афанасий Пантелеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Гришинской в. и села

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