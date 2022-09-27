Охременко Сем. Герас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхременко Сем. Герас.

Охременко Сем. Герас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Охременко Сем. Герас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.