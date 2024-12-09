Латышов Илья Демент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышов Илья Демент.

Латышов Илья Демент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Латышов Илья Демент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Щигровский уезд, Мелехин., д. Борисовка.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.