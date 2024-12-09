Аверкиев Герас. Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверкиев Герас. Никит.

Аверкиев Герас. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аверкиев Герас. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенской, д. Галида

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.