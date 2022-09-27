Чернов Прок. Еким. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Прок. Еким.

Чернов Прок. Еким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чернов Прок. Еким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Константин., д. 2 Александр.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.