Некрасов Мих. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Мих. Афан.

Некрасов Мих. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Некрасов Мих. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд, Нечаевск. с. Караичнаго.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.