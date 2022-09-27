Фионин Александр Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФионин Александр Дмитр.

Фионин Александр Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фионин Александр Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Спасский уезд, Шатрищен.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.