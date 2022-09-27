Дуба Фока Павлов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуба Фока Павлов.

Дуба Фока Павлов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дуба Фока Павлов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, с.Петроостров.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.