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Дидушенко Афанасий Логвинов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дидушенко Афанасий Логвинов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Ерок

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