Агафонов Вас. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафонов Вас. Фед.

Агафонов Вас. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Агафонов Вас. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Барановской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.