Фокин Никита Феок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФокин Никита Феок.

Фокин Никита Феок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фокин Никита Феок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Чернский уезд, Дуневской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.