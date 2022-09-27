Малинников Зот Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалинников Зот Дм.

Малинников Зот Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Малинников Зот Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Ошинская губерния, д. Купрюм

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.