Полянский Виктор Ильин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолянский Виктор Ильин.

Полянский Виктор Ильин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Полянский Виктор Ильин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Локтевск., д. Пушинск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.