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Студницын Илья Нефед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Студницын Илья Нефед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Кузнецкий уезд, Морозовск., с. Парганов.

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