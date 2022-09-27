Бойко Игнат. Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБойко Игнат. Егор.

Бойко Игнат. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бойко Игнат. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Констант.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.