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Коновалов Тих. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коновалов Тих. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Кладбищенской

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