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Сафгулин Набгул Рахманович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сафгулин Набгул Рахманович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Цивильский уезд, д. Низгора

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