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Желтобрюх Нест. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Желтобрюх Нест. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Сумский уезд, Белопольской

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