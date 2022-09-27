Еркин Стеф. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕркин Стеф. Андр.

Еркин Стеф. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Еркин Стеф. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Судогодский уезд, Моругинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.