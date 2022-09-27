Каношич Осип Францев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаношич Осип Францев

Каношич Осип Францев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каношич Осип Францев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Ошмянский уезд, д. Ручаец

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.