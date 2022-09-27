Кумис Арон Шлем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКумис Арон Шлем.

Кумис Арон Шлем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кумис Арон Шлем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Копочанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.