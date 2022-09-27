Джевахашвили Давид Надарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжевахашвили Давид Надарович

Джевахашвили Давид Надарович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Джевахашвили Давид Надарович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Сигнахский уезд, с.Какабет

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.