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Ремадин Порф. Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ремадин Порф. Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Сумарокская в. д. Окищвана

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