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Смиренный Василий Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смиренный Василий Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Тезинской вол., д. Ежовки

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