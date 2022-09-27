Попов Матв. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Матв. Ив.

Попов Матв. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попов Матв. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Ниж. Спасс., с. Вер. Спасс.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.