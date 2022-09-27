Ефименко Пант. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфименко Пант. Федор.

Ефименко Пант. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ефименко Пант. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, г. Ногайск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.