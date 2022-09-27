Лукьянов Степ. Тарас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Степ. Тарас.

Лукьянов Степ. Тарас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лукьянов Степ. Тарас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Сахтышск., д. Терентьева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.