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Кеорков Латчатур Кеорков

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кеорков Латчатур Кеорков
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Борчалинский уезд, Узунлярская

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