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Гончаренко Лука Гр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гончаренко Лука Гр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Каменской

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