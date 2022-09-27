Мамашин Митроф. Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамашин Митроф. Егор.

Мамашин Митроф. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мамашин Митроф. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Елецкий уезд, с. Гризлова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.