Мотырев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМотырев Сергей

Мотырев Сергей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мотырев Сергей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Шлыковск., д. Петухи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.